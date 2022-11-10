Начало 2023-го возьмет в тиски, а 2026-й утрясет беду! Глоба предрекла год четкой развязки для россиян

Тамара Глоба в прогнозе на год Водяного Кролика дала понять, что 2023-й станет самым тяжелым в последней тройке лет. Пик кризиса придется на конец текущего года и начало будущего. Так что ждать каких-то переломных моментов, затишья и послабления пока не приходится. Когда же наступит четкое и ясное урегулирование всех бед? На этот вопрос астролог также дала исчерпывающий ответ.
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Говоря о возможной трансформации экономики, психологии и цивилизаций, Тамара Глоба уточнила, что 2023 год станет тяжелым не только для россиян, он проверит на прочность всех и вся.
И только через 2-2,5 года придет четкое урегулирование, так называемая развязка всех бед. Именно в этот период, как пояснила астролог, все начнет вставать на свои места. И уже в 2026 году можно рассчитывать на позитивные перемены и события, которые впоследствии приведут к открытому миру.
По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»