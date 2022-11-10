Начало 2023-го возьмет в тиски, а 2026-й утрясет беду! Глоба предрекла год четкой развязки для россиян

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Говоря о возможной трансформации экономики, психологии и цивилизаций, Тамара Глоба уточнила, что 2023 год станет тяжелым не только для россиян, он проверит на прочность всех и вся.

И только через 2-2,5 года придет четкое урегулирование, так называемая развязка всех бед. Именно в этот период, как пояснила астролог, все начнет вставать на свои места. И уже в 2026 году можно рассчитывать на позитивные перемены и события, которые впоследствии приведут к открытому миру.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»