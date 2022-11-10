Судьбоносные перемены! Астролог Мун назвала три знака зодиака, чья жизнь совершит кульбит в ноябре

Астролог Елена Мун в свежем ноябрьском прогнозе назвала три знака зодиака, жизнь которых совершит кульбит в последнем осеннем месяце. Людей, рожденных под этими созвездиями, ждут судьбоносные перемены.

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С серьезной трансформацией столкнутся приземленные Тельцы. Ноябрь станет для них месяцем переоценки всей жизни. Происходящие события и внутреннее напряжение заставит представителей этого зодиакального круга по-другому взглянуть на свое поведение и взгляды. Многие люди из-за расхождения интересов могут попросту отвернуться от Тельцов. Но пугаться этого не надо.

«Тельцам противопоказано сидеть сложа руки в ноябре: используйте возможности, действуйте. Иначе можете упустить хорошие шансы в профессии, самореализации», — отметила астролог.

Совладать с неудержимой энергией в ноябре придется активным Близнецам. Рожденные под этим созвездием смогут преодолеть все препятствия, отстоять свое и осуществить самые смелые проекты.

«Близнецам важно научиться управлять эмоциями, чтобы ненароком не испепелить близких людей», — уточнила Мун.

Козероги и вовсе станут баловнями судьбы. Ноябрь поможет им залатать семейный бюджет. Перед ними откроются новые перспективы. А госпожа удача будет благоволить в делах. Главное — проявить свои способности.

«Козероги могут получать прибыль даже из тех источников, на которые и не рассчитывали. Благоприятно начинать новые дела и проекты, чтобы заложить себе прочный фундамент на будущее», — добавила астролог.

По материалам Vnimanie.pro

