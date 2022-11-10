Купаться в деньгах! Астролог Мун назвала знак зодиака — баловня судьбы, который сорвет куш в ноябре

Астролог Елена Мун назвала знак зодиака, который сможет поправить свое финансовой положение в ноябре. Люди, рожденные под этим созвездием, могут рассчитывать на поддержку небесных светил. Их без преувеличения можно назвать баловнями судьбы в последнем осеннем месяце. О ком речь? И это Козероги.

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Астролог уверена, что представители этого зодиакального круга смогут показать свои лучшие стороны и таланты. Для этого им нужно откинуть все сомнения и продемонстрировать возможности.

«Проявляйте способности, пока госпожа удача обратила на вас свой взор. В ноябре Козероги могут получать прибыль даже из тех источников, на которые и не рассчитывали. Благоприятно начинать новые дела и проекты, чтобы заложить себе прочный фундамент на будущее», — добавила Мун.

По материалам Vnimanie.pro