«Событийная развилка»: Василиса Володина предупредила, что до конца еще далеко

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале отреагировала на важное событие 9 ноября, связанное с ситуацией в Херсоне.
Василиса Володина отметила, что близость этой истории к коридору затмений, завершившемуся 8 ноября, придает ей знаковости и масштабности. Но тем не менее, по словам Василисы Володиной, это не финал, а только лишь новая развилка.
«Как я уже писала: затмение - событийная развилка. Один из важных выборов сделан», - отметила Василиса Володина в телеграм-канале.
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Василиса Володина добавила, что не стоит относиться к этому шагу, как к финалу. По прогнозам астролога, весной 2023 года нас ждут еще более важные события.
«И это никакой не конец военных действий. Это сознательно выбранный кем-то путь до весны 2023. А там еще одна развилка», - высказалась Василиса Володина.