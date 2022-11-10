«Событийная развилка»: Василиса Володина предупредила, что до конца еще далеко

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Василиса Володина добавила, что не стоит относиться к этому шагу, как к финалу. По прогнозам астролога, весной 2023 года нас ждут еще более важные события.