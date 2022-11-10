«Один из важных выборов сделан»: астролог Василиса Володина спрогнозировала события весны 2023 года

Восьмого ноября завершился сложный, с точки зрения астрологии, период, так называемый коридор затмений. Он начался с солнечного затмения, а финишировал лунным.
По словам астролога Василисы Володиной, это придало последним событиям знаковость. Василиса Володина в телеграм-канале отреагировала на недавнее решение по поводу Херсона. Она назвала это событие самым существенным, которое принес коридор затмений.
«Именно близость к затмениям делает его знаковым, очень важным, возможно, переломным. Как я уже писала: затмение — событийная развилка. Один из важных выборов сделан», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.
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Ранее Василиса Володина предрекала, что текущая неделя станет кульминационной. А значит, до финала еще почти столько же.
«И это никакой не конец военных действий. Это сознательно выбранный кем-то путь до весны 2023. А там еще одна развилка», — отметила Василиса Володина.