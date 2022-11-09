«До весны 2023. А там еще одна развилка»: Василиса Володина — о том, когда все закончится

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале отреагировала на важное событие. Сложное решение, принятое по поводу Херсона, Василиса Володина соотнесла с периодом коридора затмений, который завершился накануне, во вторник, 8 ноября, затмением Луны.

Василиса Володина считает, что близость этих двух событий делает второе знаковым и переломным.

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Впрочем, Василиса Володина уверена, что его нельзя считать каким-то продвижением к финалу. По мнению астролога, все указывает на то, что конец еще не скоро. А на этот раз сделан всего лишь один из важных выборов.