Два знака зодиака получат легкие деньги, два — осуществят мечты: прогноз Глобы на год Кролика

Овны улучшат в следующем году материальное положение, не исключено также пополнение семейства. Приветствуется обучение, которое даст важный результат.

Легкие деньги придут к Тельцам и Ракам, Девы и Рыбы, напротив, будут испытывать недостаток средств, им придется экономить.

Близнецам и Львам придется всерьез задуматься о своем здоровье. Вредные привычки лучше оставить в прошлом.

Весы смогут победить в конкурсах и соревнованиях. Скорпионам не повезет — их ждут дома конфликты. Чтобы этого не случилось, астролог рекомендует задабривать вторую половинку подарками.

Стрельцы и Водолеи смогут в следующем году реализовать свои заветные мечты, их талант неожиданно проявится.

Козерогам удастся найти хороший источник дохода. Но здоровье может пошатнуть стабильное финансовое положение.

Источник: progorod33.ru.