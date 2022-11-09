Два знака зодиака получат легкие деньги, два — осуществят мечты: прогноз Глобы на год Кролика

Астролог Тамара Глоба дала свой звездный прогноз на предстоящий год Кролика, который, как известно, вступит в свою власть в 2023-м.
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Овны улучшат в следующем году материальное положение, не исключено также пополнение семейства. Приветствуется обучение, которое даст важный результат.
Легкие деньги придут к Тельцам и Ракам, Девы и Рыбы, напротив, будут испытывать недостаток средств, им придется экономить.
Близнецам и Львам придется всерьез задуматься о своем здоровье. Вредные привычки лучше оставить в прошлом.
Весы смогут победить в конкурсах и соревнованиях. Скорпионам не повезет — их ждут дома конфликты. Чтобы этого не случилось, астролог рекомендует задабривать вторую половинку подарками.
Стрельцы и Водолеи смогут в следующем году реализовать свои заветные мечты, их талант неожиданно проявится.
Козерогам удастся найти хороший источник дохода. Но здоровье может пошатнуть стабильное финансовое положение.
Источник: progorod33.ru.