Изменения будут и в России, и в мировом масштабе: чего ждать после лунного затмения

В этот вторник, 8 ноября, в 16:56 по московскому времени завершился сложный астрологический период — коридор затмений.

Астрологи прогнозируют, что дальше жить станет легче. Правда, они же предупреждают, что снижение накала на небе ожидается в середине декабря.

Между тем, как уверяют специалисты по звездам, небо уже становится более лояльным и более мягким. Сейчас и в ближайшие две недели людям надо успокоиться, не нервничать, вести себя более спокойно и не реагировать ни на какие обстоятельства, которые будут вызывать агрессию. Нужно успокоиться, углубиться внутрь себя, более спокойно пройти двухнедельный период после лунного затмения.

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