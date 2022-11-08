9 ноября — деньги и дела, все на тормоз! Астролог Мун предрекла, что ждать после затмения

Астролог Елена Мун поделилась свежим эксклюзивным прогнозом на среду, 9 ноября. Чем ознаменуется день после тотального лунного затмения? Так, эксперт дала понять, что все важные дела лучше отложить. Возможны серьезные проволочки. Любое дело может привести к раздражению, причем на всех фронтах, не только на работе.

Среда, 9 ноября, не лучший день для выяснений отношений. Стороны попросту могут неправильно понять друг друга.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Не стоит начинать важных дел, ожидать денежных поступлений. 9 ноября возможно торможение по всем фронтам. А вот отстаивание своей точки зрения, публичные выступления принесут успех», — уточнила Елена Мун в беседе с vnimanie.pro.

Ранее мы писали какую опасность таят в себе судьбоносные дни на текущей неделе, с 7 по 13 ноября. И почему события дойдут до кульминации.