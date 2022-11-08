Астрологи назвали 5 дней силы в ноябре: сбываются желания, настигает любовь, работа дает результат

В каждом месяце есть дни силы, в которые неожиданно исполняются давние мечты, появляются силы для новых свершений, планы доходят до намеченных целей. Вот и в ноябре астрологи назвали эти числа, зная их, можно смело идти к вершинам, корректируя свою жизнь в нужном направлении.

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9 ноября — универсальный день. Любые дела и начинания получают сильнейший импульс. Хорошее время для начала новой любви.

11 ноября — зеркальный день. Правит миром в этот день число 2, учтите это. Высока вероятность успехов на работе, действовать нужно решительно.

17 ноября — время для путешествий и смены обстановки. Если вы отправитесь куда-то в тур, он будет волшебным. Если вы решите обновить обстановку своего дома, то останетесь довольны результатом. Хорошее время для изменения жизни в целом.

25 ноября — день высокой интуиции. Прислушивайтесь к ней, чтобы сделать верный шаг.

29 ноября — самый продуктивней день месяца. Это можно смело применять для своего бизнеса, на работе. Отличное время для самовыражения.

Источник: slovofraza.com.