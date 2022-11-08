Володина: финансовая удача ждет два знака зодиака — цели будут достигнуты

Популярный астролог и телеведущая Василиса Володина в своем прогнозе на 9 ноября выделила два знака зодиака, которым сильно повезет в финансовой сфере, — это Водолеи и Скорпионы.

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Они могут смело открывать свой собственный бизнес, ведь звезды улыбаются им сейчас.

Скорпионы и Водолеи будут удачливы в новых проектах и легко достигнут поставленных целей.

Если представителям данных знаков захочется опустить руки, Володина не советует этого делать — идите смело к своей мечте, новые проекты вполне вам по плечу. На это указывают звезды.

Источник: rsute.ru.