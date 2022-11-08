С 7 по 13 ноября — кульминация! Володина указала, какую опасность таят судьбоносные дни

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала понять, что текущая неделя, с 7 по 13 ноября, окажется самой сложной в этом месяце. Обобщая, астролог намекнула, что этот период станет ключевым и даже решающим для всего, что происходит в этом году.

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Одна из самых важных дат — 8 ноября — тотальное лунное затмение. Какую опасность таят эти судьбоносные дни? В повседневной жизни можно столкнуться с мощной и довольно агрессивной борьбой противоположностей, позиций и мнений.

Текущая неделя ознаменуется судьбоносным периодом, когда ситуация дойдет до кульминации. Тут два варианта: поворот в разумную сторону или «подвисание» в тлеющем положении.

Любая цель будет требовать больших усилий и самоотречения, без этого не выбраться из болотистой тягучести проблем.