«Время избавляться от старого»: Володина назвала эффективный день для начала похудения

Астролог Василиса Володина предложила силу лунного затмения 8 ноября использовать в свою пользу. Ведь в это время людей покидает все ненужное. Вместе с этим можно отправить куда подальше и лишний вес, уверена знаменитость.

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«А ведь сегодня — волшебный момент лунного затмения. Для каких-то дел время не самое прекрасное. А вот для того, чтобы избавляться от старого (в том числе от лишних килограммов), момент более чем подходящий.

Ведь лунное затмение — это что? Это время, когда проблема нервирует, потому что назрела и очевидна. А кому не очевидна, тот подойди к зеркалу и станет очевидна! Затмение обозначает задачи — давайте решать. Луна начинает худеть, и мы вместе с ней», — написала в своем телеграме Володина.