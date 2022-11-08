Кровавая Луна: где и во сколько смотреть редкое лунное затмение 8 ноября

В последнее время возникало много сложностей и противоречий, которые принесла неделя с 7 по 13 ноября. Главное событие месяца — тотальное лунное затмение 8 ноября.

В Москве Луна взойдет в 16:29, но в этот момент она будет уже в слабой фазе, а закончится затмение в 16:56.