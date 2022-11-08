Кровавая Луна: где и во сколько смотреть редкое лунное затмение 8 ноября

В последнее время возникало много сложностей и противоречий, которые принесла неделя с 7 по 13 ноября. Главное событие месяца — тотальное лунное затмение 8 ноября.
В Москве Луна взойдет в 16:29, но в этот момент она будет уже в слабой фазе, а закончится затмение в 16:56.
В этот день Луна окрасится в кроваво-красный цвет. Такое явление считается довольно редким, поэтому так важно не упустить возможность полюбоваться этим ярким космическим шоу. Не каждое лунное затмение является полным.
Если только части Луны проходит в тени Земли, то происходит частное теневое лунное затмение. А если Луна проходит через полутень нашей планеты, то такое затмение называется полутеневым или частным полутеневым.
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8 ноября 2022 года южный край Луны пройдет через центр тени Земли, и произойдет полное лунное затмение, тем самым закрывая коридор затмений. При этом Луна окрасится в багрово-красный цвет. Это будет уже второе лунное затмение в этом году.
В России увидеть лунное затмение смогут жители Сахалина, Камчатки, Амурской области, Чукотки, Хабаровского края, Приморского края, Центральной и Восточной Якутии, Забайкалья.
В Центральной Сибири затмение можно будет наблюдать на восходе Луны. А конец затмения смогут увидеть жители Урала, а также Архангельской и Мурманской областей.
Жителям столицы не повезло, так как увидеть это явление им не получится, пишет РИАМО. В следующий раз мы сможем полюбоваться полным лунным затмением в марте 2025 года.