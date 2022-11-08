Володина предрекла техногенные катастрофы: беда с электричеством, взрывы — когда это будет

Василиса Володина еще весной 2021 года предрекла то, что происходит в настоящее время. Если посмотреть ее прогноз, который она дала ранее на YouTube-шоу у Надежды Стрелец, то можно только диву даваться, насколько точно она видела наше нынешнее будущее.