Володина предрекла техногенные катастрофы: беда с электричеством, взрывы — когда это будет

Василиса Володина еще весной 2021 года предрекла то, что происходит в настоящее время. Если посмотреть ее прогноз, который она дала ранее на YouTube-шоу у Надежды Стрелец, то можно только диву даваться, насколько точно она видела наше нынешнее будущее.
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«В ближайшие два года вероятны проблемы с электричеством, электросетями, могут быть взрывы какие-то (Сатурн с Ураном — воздушный и земной знаки дают такой эффект). Могут быть техногенные аварии, к сожалению. И с самолетами будет неблагополучно», — сказала астролог.
При этом она заметила, что все пройдет. Астролог посоветовала людям икать пока утешение в своих семьях.