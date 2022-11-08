С конца лета 2022-го — споры, конфликты! Тамара Глоба вычислила год четкого урегулирования

Тамара Глоба дала понять, когда возможно четкое и ясное урегулирование всех критических моментов. Рассчитывать на год Водяного Кролика, как намекнула астролог, не приходится. При этом в самые ближайшие годы мир сотрясет волна перемен, которые коснутся и экономики, и психологии, и цивилизаций.

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«И только через 2–2,5 года пойдет период, когда будет четкое и ясное урегулирование. Период 2023 года, наверное, самый критический период», — уточнила Тамара Глоба.

Ко всему прочему, астролог подметила, что уже с конца лета 2022 года в силу снова вступил довольно активный период, который коснулся споров и возникновения новых серьезных конфликтов. А 2023-й и вовсе выдастся наиболее тяжелым за последнюю тройку лет.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».