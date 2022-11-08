«Дошло до степени «хуже и сложнее»: Володина назвала первый год, когда спадет напряжение

Василиса Володина дала понять, что при самом удачном раскладе только 2024 год может ознаменоваться определенными положительными влияниями. Однако ждать каких-то позитивных перемен с явным улучшением до 2025-го не приходится. Именно тогда напряжение начнет спадать.

При этом астролог намекнула, что в будущем Россию ждет новый цикл развития, который пройдет как возрождение. И этот процесс затронет 2025–2026 год.

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«С каждым шагом должно было становиться все сложнее, пока не начнутся новые циклы, важные для нашей страны... дошло до степени «хуже и сложнее». Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Я предполагаю, что происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению», — пояснила Володина.

По материалам Parents