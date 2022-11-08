Новый цикл развития для России! Володина предрекла, когда все закончится

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Астролог дала понять, что позитивные перемены возможны не раньше 2024 года.

Василиса Володина не ждет от года Водяного кролика положительных влияний. Одним из главных периодов станет весна 2023 года, именно в это время будут приняты решения, которые обещают стать стратегически важными. Когда же наступит такое долгожданное облегчение? Астролог намекнула, что не раньше 2024 года.

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«Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Я предполагаю, что происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению (страны, - Прим. ред.)», - делится своим мнением Володина, давая понять, что только тогда череда бед завершится.

По материалам Parents

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