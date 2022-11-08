Новый цикл развития для России! Володина предрекла, когда все закончится

Василиса Володина не ждет от года Водяного кролика положительных влияний. Одним из главных периодов станет весна 2023 года, именно в это время будут приняты решения, которые обещают стать стратегически важными. Когда же наступит такое долгожданное облегчение? Астролог намекнула, что не раньше 2024 года.

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«Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Я предполагаю, что происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению (страны, - Прим. ред.)», - делится своим мнением Володина, давая понять, что только тогда череда бед завершится.

По материалам Parents