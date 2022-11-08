«Неприятность эту мы переживем»: Володина успокоила россиян, делая прогноз на будущее

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Неприятность эту мы переживем, обязательно. Большая часть, по крайней мере. И это не самые большие сложности, которые могут быть в истории России. Случались сложности и поболее того», - сказала Володина на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Астролог посоветовала искать счастье в себе и своей семье, а в глобальном мире всегда существуют какие-то беды и неприятности.

Она предрекла проблемы с электричеством и электросетями. «Могут быть взрывы какие-то большие, обрушения, техногенные аварии, с самолетами будет все неблагополучно. Будет больше борьбы между новым и консерватизмом», - предрекла Володина.

Однако чего-то кардинально нового, необычного мы не увидим.