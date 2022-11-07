Будет сложнее всех: астролог назвала, какие знаки зодиака могут пострадать от предстоящего затмения Луны

Наступившая неделя ноября — с 7-го по 13-е число — считается важной и решающей. Во время нее произойдут некие кульминационные события, которые будут иметь значение для последующих этапов.
Среди этих семи дней ноября, безусловно, особо выделяется один — восьмое ноября. Это сутки лунного затмения.
Астрологи советуют в этот день быть особенно внимательными и осторожными.
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Ведический астролог Светлана Кройцер назвала четыре знака зодиака, представителям которых следует быть особенно аккуратными.
Светлана Кройцер предупредила, что полнолуние в Овне сложнее на себе ощутят следующие знаки: Девы, Раки, Козероги, Рыбы. Астролог посоветовала не идти на провокацию своим негативным чувствам и мыслям. Решения следует принимать только в спокойном состоянии.
«Все дальние поездки, важные мероприятия, подписания контрактов, финансовые вложения лучше отложить на другой день. Поскольку затмение негативно может сказаться на любых мелочах», — отметила Светлана Кройцер.
По материалам РИА ФАН.