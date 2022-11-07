Будет сложнее всех: астролог назвала, какие знаки зодиака могут пострадать от предстоящего затмения Луны

Наступившая неделя ноября — с 7-го по 13-е число — считается важной и решающей. Во время нее произойдут некие кульминационные события, которые будут иметь значение для последующих этапов.

Среди этих семи дней ноября, безусловно, особо выделяется один — восьмое ноября. Это сутки лунного затмения.

Астрологи советуют в этот день быть особенно внимательными и осторожными.

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