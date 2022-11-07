Три самых невезучих знака зодиака, которые вечно упускают удачу

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала три знака зодиака, которым отказала фортуна. Представители этого зодиакального круга никак не могут поймать удачу за хвост. О каких знаках зодиака речь?

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Овны постоянно действуют необдуманно, резко, часто конфликтуют с близкими и коллегами. Они быстро выгорают и редко доводят начатое до конца. Если им не удается с первой попытки пробить стену головой, то ко всему происходящему они сразу же потеряют всякий интерес. Из-за такого поведения Овны могут утратить доверие окружающих. Представителям этого зодиакального круга не помешает поработать над собой.

Доверчивые Раки всем сочувствуют и стремятся вылечить все болячки этого мира. В итоге представители этого знака зодиака становятся жертвами обмана и манипуляций. Окружающие бессовестно пользуются их добротой, перекладывая на плечи Раков все свои проблемы. Ответную помощь рожденные под этим созвездием получают крайне редко. Им не помешало бы научиться любить в первую очередь себя.

Скорпионы, обладая прекрасной интуицией, могут направить свою внутреннюю силу на то, чтобы защищать слабых. В противном случае они рискуют превратиться в обычных тиранов, причем самоедов. Для них не существует компромисса. И этим они создают себе ужасную репутацию. Представителям этого зодиакального круга стоит применять свои способности во благо себе и окружающим.

По материалам «СтарХита».