Астрологи предостерегли 7 ноября два знака зодиака: ждут потери, не рискуйте

7 ноября — необычный день, ведь уже завтра закроется коридор затмений. Осталось потерпеть совсем немного.

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Астрологи не рекомендуют предпринимать какие-то решительные действия, кого-то осуждать, вступать в конфликты. Последствия могут быть совершенно невероятными.

Однако астрологи выделили среди прочих знаков два — им стоит вести себя особенно осторожно.

В прогнозе МК.ru указано, что Тельцов 7 ноября ждут ссоры и потери. Однако не стоит сожалеть об утраченном. Астрологи рекомендуют расставаться с вещами и тем более людьми как можно проще.

Второй знак, которому нужно быть осторожным 7 ноября, — Лев. Представители этого знака должны забыть о риске. Астрологи подчеркивают, что это касается абсолютно любых сфер жизни — от финансовых решений до выбора еды. Необходимо проявить максимальную консервативность в этот день.