Конец коридора затмений: знак зодиака — везунчик, которого ждет карьерный рост в ноябре

Неделя с 7 по 13 ноября обещает стать самой сложной и противоречивой. Так, для того чтобы получить желаемое, всем придется приложить немало усилий. Только в этом случае дела сдвинутся с места. Главное событие месяца — тотальное лунное затмение 8 ноября в 14:00 по московскому времени. А что будет после коридора затмений?
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Так, астролог Eлena Cass назвала один знак зодиака, которому может повезти. Представители этого зодиакального круга вполне могут рассчитывать на карьерный рост.
«Львы получат ответы, которые касаются их карьеры, дела и собственной реализации. К ним придет понимание, как они будут развивать собственные амбиции. В день лунного затмения Львы могут получить желаемую должность или долгожданное повышение в карьере», — добавила астролог.
По материалам Peopletalk