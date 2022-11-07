Конец коридора затмений: знак зодиака — везунчик, которого ждет карьерный рост в ноябре

Неделя с 7 по 13 ноября обещает стать самой сложной и противоречивой. Так, для того чтобы получить желаемое, всем придется приложить немало усилий. Только в этом случае дела сдвинутся с места. Главное событие месяца — тотальное лунное затмение 8 ноября в 14:00 по московскому времени. А что будет после коридора затмений?