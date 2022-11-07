Ясновидящая назвала год, когда Россия помирится со всеми

Людям не терпится узнать свое будущее.

Людям не терпится узнать свое будущее. Фото: Global Look Press

Осталось потерпеть совсем немного — и цели будут достигнуты.

Экстрасенс, ясновидящая Юлия Перо считает, что Россия довольно скоро добьется своего. Уже к концу следующего года она практически выполнит все поставленные в феврале 2022-го задачи.

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«Полностью все конфликтные взаимоотношения между Россией и Западом будут разрешены лишь к началу 2025 года», — заявила Перо МК.ru.

По мнению ясновидящей, в следующем году люди поймут, что дальше так жить нельзя и необходимо договариваться. В итоге научатся искать варианты выхода из конфликтов. Первой пойдет навстречу Европа, а потом и США, считает Перо.

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