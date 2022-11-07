Ударная неделя ноября! Володина назвала условие, при котором должники выползут из долговой ямы

Василиса Володина дала прогноз на самую тяжелую неделю месяца с 7 по 13 ноября. Этот период весьма спорный. Самое главное событие — тотальное лунное затмение 8 ноября в 14:00 по московскому времени.

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Астролог дала понять, что для всех и по всем — сейчас судьбоносные дни. Ситуация дойдет до своей кульминации и может сменить траекторию, начав движении в разумную сторону. Возможен и другой сценарий, когда все зависнет в тлеющем положении еще на несколько месяцев.

Поменять ситуацию смогут те, кого уже давно что-то гнетет, мучает и беспокоит. Вот только легких путей не будет. Любое действие потребует больших усилий и самоотречения. Иначе выбраться из тягучего болота проблем не получится.

Так, к примеру, должникам придется перекрыть все свои траты, чтобы медленно выползти из долгов.

«Сейчас нужно сесть на голодный паек», — добавила астролог, имея в виду тех, кто погряз в долговой яме.

И такая тактика будет действовать во всех сферах и ситуациях. Без усилий получить желаемое не получится.