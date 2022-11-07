Что нужно сделать до 14 ноября: астрологи дали четкие рекомендации для счастья

Астрологи предостерегли людей от необдуманных поступков в ноябре. 8 ноября произойдет лунное затмение, которое наделит этот месяц особой силой.

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В последний месяц астрологи категорически не советовали говорить другим людям дурные пожелания, ведь они могут исполнится. Предупредили, что категорически запрещено изменять своим вторым половинам, поскольку амурная связь в этот период способна принести большие беды.

Вплоть до 14 ноября нужно сдерживать свои эмоции, чтобы благоприятно выйти из «коридора затмений». До середины месяца нужно стараться искать гармонию внутри себя, медитировать, настраиваться на позитивные мысли, пробовать духовные практики, делать аффирмации.

Не стоит в этот период сорить деньгами, в принципе необходимо с финансами быть осторожнее. Кроме того, астрологи рекомендуют никому не рассказывать о денежных поступлениях.

Источник: 7days.ru.