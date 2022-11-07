Четыре знака зодиака, из которых выходят самые фальшивые друзья

Астрологи назвали четыре знака зодиака, из которых получаются самые фальшивые друзья. Стоит ли заводить с ними тесные отношения?

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Хотя Рыбы и отличаются своим мягким характером, однако те, кто рискнет завести с ними дружеские отношения, могут быть вовлечены в надуманные истории в роли главного персонажа — и далеко не всегда положительного. Тут и личная репутация может пострадать.

Особой эгоистичностью и зазнайством славятся Тельцы. Едва ли представители этого зодиакального круга станут водить дружбу из искренности чувств. Они сближаются с кем-то только исходя из собственной выгоды. Тельцы ждут того, что каждое их слово и действие будет вызывать восхищение. А вот выслушивать друзей и утирать им слезы они едва ли станут.

Девы всегда помогут нотацией и непрошеным советом. Но самое главное в общении с людьми этого знака зодиака — не рассказывать секретов и сокровенных тайн. Девы могут запросто все разболтать посторонним.

Козероги очень злопамятны. Представители этого зодиакального круга никогда не упустят возможность напомнить друзьям про их ошибки и обидные слова. Также они могут распускать самые жуткие сплетни. Поэтому с Козерогами лучше держать небольшую дистанцию в общении.

По материалам Life