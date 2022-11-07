Названы три знаки зодиака, под которыми рождаются главные эгоисты и себялюбцы

Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождаются главные эгоисты и себялюбцы. Их желания и комфорт превыше всего. О ком речь? Таких знака зодиака всего три.

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Бронза у Раков. Все их альтруистические начинания продиктованы исключительно единственным стимулом: ощущением собственной значимости и крутизны. Так, астрологи намекнули, что обольщаться в отношении представителей этого зодиакального круга не стоит. Когда Раки что-то делают для вас, это в целом не ради вас.

Серебро у Тельцов. Представители этого знака зодиака вечно бичуют себя за свой же эгоизм. Иными словами, рожденные под этим созвездием готовы снять последнюю рубашку. При этом они тут же скрупулезно подсчитают, сколько они отняли у себя же, делясь с нуждающимися. В таком противоречии Тельцам приходится жить постоянно. Так что представители этого знака зодиака не откажутся от вознаграждения, проявив альтруизм. И лучше в трехкратном размере.

Золото у Овнов. Вот уж кто самый большой эгоист среди всех. И обвинить их в расчетливости едва ли удастся. Не то чтобы представители этого зодиакального круга думали только о себе. Просто Овны не думают об остальных.

По материалам The Voice