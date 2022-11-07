Есть шанс поменять ситуацию: Василиса Володина считает наступившую неделю идеальной для тех, кто погряз в кредитах

Астролог Василиса Володина сделала прогноз на наступившую неделю с 7 по 13 ноября. Согласно гороскопу, эти дни станут кульминационными и для событий в мире, и для жизни каждого отдельно взятого человека.
Василиса Володина считает, что именно эти даты могут принести позитивные изменения и позволят завершить некие события, с которыми вы давно и безуспешно пытались покончить.
Если в вашей жизни имеются сложности, то сейчас самый момент с ними расквитаться. Особенно это касается дел, связанных с финансами. Погрязли в кредитах? Сейчас отличный момент, чтобы их закрыть. Нужно только приложить усилия.
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«Те, кого что-то давно беспокоит, мучает, препятствует нормальной жизни, именно сейчас могут найти способ поменять ситуацию. Способ не будет приятным, он требует больших усилий и самоотречения, но без них не выбраться из тянучки проблем. То есть если человек погряз в микрокредитах, сейчас нужно сесть на голодный паек, буквально перекрыть все траты, оставить уровень выживания, чтобы не погрязнуть еще больше, и начать хотя бы медленное выползания из долгов. Легкого варианта не предусмотрено», — отметила Василиса Володина.