2023-й — накрутит, а 2026-й — все «разрулит»! Глоба назвала год для россиян, когда череда бед закончится

На фоне прошедших 2021-го и 2022-го, как предрекает Тамара Глоба, новый 2023 год станет самым жестким и сложным. Однако тревожные события, которые имеют непосредственное отношение к этому волнительному периоду, в будущем уже через 2-2,5 года приведут к неожиданной развязке.

Так, астролог дала понять, что долгожданное затишье наступит не раньше этого времени. Тогда же все процессы наконец-то встанут на свои места, а череда бед завершится.

И как говорит Тамара Глоба, мир переживет колоссальные метаморфозы — изменится абсолютно все. И экономика, и психология. При этом все пойдет на лад.

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Так, новаторским обещает стать 2026 год. Именно с этого периода будут запущены процессы, которые приведут к открытому миру на дружественной основе.

«Начнется передел мира, перетасовка карт будет идти в течение полутора лет. Страны, которые были в забвении, воскреснут и станут значимыми», — пояснила Глоба.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец»