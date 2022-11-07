«Разрушение границ»: Глоба дала прогноз на ближайшие 4 года — утешение будет

На YouTube-шоу Надежды Стрелец астролог Тамара Глоба рассказала о будущем мира. Она призналась, что сейчас он трещит по швам и «может лопнуть». Но если этого не произойдет, уже в конце 2023 года станет понятно, куда двигать дальше.

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«Потерпеть осталось два года», — заверила астролог.

В середине 2024 года мы почувствуем, что наступает настоящий мир, а потом все вокруг начнет меняться в лучшую сторону. Люди устанут от вражды и задумают строить совершенно новую цивилизацию, где Россия займет одно из центральных мест.