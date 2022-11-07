Изменится ход истории: Василиса Володина считает, что в ноябре мир вступил в эпоху судьбоносных изменений

Наступившая неделя — с 7 по 13 ноября, — по мнению известного астролога Василисы Володиной, будет важной не только для этого месяца.

За эти семь дней могут произойти кульминационные события, которые смогут изменить ход истории. 8 ноября будет лунное затмение, влияющее на многие процессы.