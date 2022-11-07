Изменится ход истории: Василиса Володина считает, что в ноябре мир вступил в эпоху судьбоносных изменений

Наступившая неделя — с 7 по 13 ноября, — по мнению известного астролога Василисы Володиной, будет важной не только для этого месяца.
За эти семь дней могут произойти кульминационные события, которые смогут изменить ход истории. 8 ноября будет лунное затмение, влияющее на многие процессы.
«Мощная и довольно агрессивная борьба противоположностей, позиций, мнений в комплекте (проявится не только на выборах в Конгресс, как сами понимаете, но и в повседневной жизни), потому что затмение сопровождается букетом напряженных аспектов, Солнце и Меркурий замыкают сложный тау-квадрат с участием Урана и Сатурна», — отметила Василиса Володина.
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Василиса Володина не исключила, что произойдут важные изменения, касающиеся нынешней ситуации.
«Для всех и во всем — сейчас судьбоносные дни, когда ситуация доходит до своей кульминации и… может поменяться в разумную сторону. А может закрепиться в текущем тлеющем положении на несколько месяцев», — добавила Василиса Володина.