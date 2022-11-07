Почему астрологи запретили критиковать близких 8 ноября – рот на замок

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Ее можно использовать себе на пользу, например, визуализировать мечты и загадывать заветные желания. А можно ненароком навредить себе и близким. Все, что будет сказано на эмоциях в этот день может осуществиться в реальности, причем в ближайшее время.

Поэтому астрологи настоятельно советуют собрать свою волю в кулак 8 ноября и тщательно следить за своим поведением и языком. Необходимо постараться не желать и не говорить ничего плохого людям. Вообще лучше забыть про негатив и проявить максимальное тепло и заботу к своим близким.

Источник: 7days.ru.