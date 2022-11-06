«Приятные изменения не просматриваются»: Василиса Володина предрекла страшные события ближайшей недели

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина спрогнозировала, какими будут дни с 7 по 13 ноября.

Известный астролог Василиса Володина назвала грядущую неделю - с 7 по 13 ноября ключевой для всех событий, происходящих в мире.

По мнению Василисы Володиной, неделя будет кульминационной, и именно после нее станет понятно, как будут развиваться события дальше.

Василиса Володина сделала прогноз с учетом нынешней политической обстановки.

«Активизация боевых действий, увы, вероятна. Транспортная аварийность повышена, как и прочие техногенные риски (не рукотворные, случайные! Это я тем, кто боится применения ядерного оружия)», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.

Василиса Володина также дала понять, что положительных изменений для всего мира ждать пока, увы, не приходится. По крайней мере, так говорят звезды.

«Приятные изменения просматриваются плохо, а вот неприятные, но логичные, уместные, понятные и своевременные возможны. Надеюсь на это и в вашей персональной истории, и в нашей общей на всех», - предупредила Василиса Володина.

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