«Приятные изменения не просматриваются»: Василиса Володина предрекла страшные события ближайшей недели

Известный астролог Василиса Володина назвала грядущую неделю - с 7 по 13 ноября ключевой для всех событий, происходящих в мире.

По мнению Василисы Володиной, неделя будет кульминационной, и именно после нее станет понятно, как будут развиваться события дальше.

Василиса Володина сделала прогноз с учетом нынешней политической обстановки.