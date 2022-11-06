Экстрасенс назвала точное время, когда закончится этот кошмар: осталось недолго

Экстрасенс Юлия Перо смогла назвать точную дату разрешения мирового геополитического кризиса.

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Она считает, что следующий год станет для нас всех решающим и тяжелым, но уже в конце 2023-го все поставленные Россией задачи будут выполнены, то есть потерпеть осталось недолго.

Вместе с тем, полностью конфликт сторон будет исчерпан лишь в начале 2025 года.

«Сейчас, к сожалению, люди не очень хотят договариваться, однако на протяжении 2023 года в их сознании произойдет множество трансформаций. Станет понятно, что идти старым путем дальше невозможно. Придется искать варианты решения», - сказала ясновидящая в беседе с журналистом МК.ru.

Перо также увидела инициированную смерть лидера государства, которым управляет актер. Однако на самом деле он останется жив.

Прийти к мысли о мире, полагает экстрасенс, заставят в том числе многочисленные экологические и климатические катастрофы.