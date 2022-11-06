Володина: этот знак зодиака должен быть осторожен в ноябре – ваш любимый поступит ужасно

Василиса Володина.

Василиса Володина. Стоп-кадр: шоу "Модный приговор"/ Первый канал

Последний месяц осени 2022 года ожидается очень тяжелым.

Астролог Василиса Володина посоветовала Весам внимательнее отнестись ко своим вторым половинкам и не отпускать их далеко от себя.

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Каждый может трактовать ее слова, как ему вздумается, но последствия невнимательного отношения к возлюбленному могут обернуться большим горем и слезами.

И виновата в этом негативная сила ноября, в периоды затмений (8 ноября будет лунное), на Земле ощущается очень большая энергия, последствия которой могут быть очень внушительными.

Также астролог посоветовала в своем телеграме Девам быть осторожнее. Те, на кого они собрались опереться в серьезный час, могут подвести. Кроме того, неприятно удивят друзья Льва.

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