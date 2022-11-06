Нашепчите в стакан с водой желание: какие ритуалы проводят в лунное затмение – мечты исполнятся

Астрологи считают день 8 ноября, когда случится лунное затмение, очень сильным. В 11 часов по Москве они советуют загадывать желания, поскольку в час исчезновения Луны над Землей будет чувствоваться очень сильная энергия.

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Усилить этот магнетизм помогут простые ритуалы. Например, можно в начале лунного затмения нашептать в стакан воды свои желания, а в конце выпить жидкость.

Поможет в осуществлении мечты также зажженная свеча. Как только тень закроет лунный диск, нужно зажечь свечу. И сказать: «Солнечный свет у тебя Земля забирает, но моя свеча тебе новый свет дарит. Да и ты не скупись, исполнением желания поделись». Когда тень полностью уйдет с Луны, свечу нужно задуть.

Третий способ можно осуществить, если заранее подготовить землю в горшке и расточек или семя. Во время активной фазы затмения нужно посадить любое растение. В землю горшка при этом нужно заранее вложить записку со своим желанием. Если цветок приживется, значит желание осуществится.

Источник: kurer-sreda.ru.