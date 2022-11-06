Почему нельзя говорить плохое 8 ноября: проклятие в затмение сработает моментально

8 ноября в 11 часов по московскому времени произойдет лунное затмение. В этот день астрологи не советуют думать о дурном и уж тем более, произносить плохое вслух. Есть велика вероятность того, что эти дурные пожелания и проклятия воплотятся в реальность, причем очень быстро.

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Астрологи считают, что день лунного затмения обладает большой силой, которая может навредить. Даже если вы в сердцах произнесете в адрес своих близких что-то негативное, вовсе не желая им зла, ваши слова могут сильно им навредить.

Чтобы этого не произошло, астрологи предлагают отрешиться в этот день от суеты и забот и посвятить время отдыху и общению с родными. Лучше не вступать ни в какие конфликты и споры, их последствия могут быть ужасающими.

Источник: 7days.ru.