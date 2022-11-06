Астрологи назвали день в ноябре, когда слова станут реальностью: загадывайте желание

8 ноября в 11 часов по Москве произойдет лунное затмение, по мнению астрологов, этот день обладает особой силой.

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Все, что будет сказано в данной период на эмоциях материализуется, причем довольно быстро. Поэтому 8 ноября нужно постараться забыть про зло и обиды и не говорить плохого про других людей.

Но при этом можно применить возможные практики для загадывания желаний. Например, нашептать свою мечту в стакан воды и по окончании затмения выпить его.

Можно просто мысленно послать сигнал во Вселенную во время затмения, а когда тень будет уходить с лунного диска, необходимо представить связь с Луной, и поделиться с ней своей мечтой.

Источник: kurer-sreda.ru.