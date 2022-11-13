Для каких знаков зодиака может произойти нечто особенное в воскресенье, 13 ноября

Рыбы
Вам следует избегать ситуаций, в которых вы чувствуете себя неловко. Сохраняйте позитивный настрой и будьте верны себе. Кто лучше вас знает, что лучше быть одному в своей собственной компании, чем терпеть ненужные хлопоты в компании людей, где вы не можете с радостью проявить свое истинное «я»?
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Раки
Сегодня может произойти нечто особенное. Те, кто очень близок вам, станут источником счастья и гордости. Есть вероятность, что хорошие новости от близкого человека вдохновят вас на новые победы. Если вы хотите сделать сегодня что-то важное, то для достижения наилучших результатов сделайте это между 15:00 и 17:00. Счастливый цвет для вас - лавандовый.