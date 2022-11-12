Каким знакам зодиака надо остаться дома в субботу, 12 ноября

Близнецы
Близнецы сегодня могут провести отличный день в кругу близких, ведь дома и у всех будет хорошее настроение. Это отличный день, чтобы провести время со своей семьей, дорогие Близнецы. Вы можете провести время дома вдвоем с любимым человеком, разговаривая обо всем, что вас объединяет. Это будет прекрасный день, чтобы отдохнуть и звезды предостерегают от выхода из дома в период с 14 до 15 часов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Козероги
Сегодня вам захочется завершить все нерешенные дела по дому. Действуйте, так как положение планет поможет решить эти вопросы с относительной легкостью. В бытовой сфере вы получите поддержку и помощь близких людей. Примите их помощь с благодарностью.