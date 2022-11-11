Для каких знаков зодиака пятница, 11 ноября, будет напряженным днем

Фото: freepik.com/rawpixel.com

Фото: freepik.com/rawpixel.com

Астролог Мирелла Гасанова дала прогноз на день.

Стрельцы

День несет с собой несколько важных уроков для вас. Ваша жестокая честность и потребность озвучивать каждую мысль может не пойти вам на пользу в профессиональном плане. Помните о важности дипломатии, такта, умения донести свою мысль четко.

 

Девы

Сегодня прекрасный день для внесения корректив и улучшений в вашу профессиональную жизнь. Позвольте себе отпустить прошлое и сосредоточиться на настоящем. Вы должны позаботиться о том, чтобы справиться с разногласиями. Помните, что независимо от обстоятельств, близкие люди всегда будут рядом с вами в качестве надежной системы поддержки, поэтому поддерживайте эти отношения.

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