Три знака зодиака, которым надо быть терпеливыми во вторник, 8 ноября

Львы

Сегодня ваши умственные способности подвергаются испытанию. Поэтому очень важно рассматривать каждое дело по мере его поступления, ничего не упускать из виду. Если у вас есть проект, который требует согласования с вышестоящими инстанциями, лучшее время для этого - с 14:15 до 15:50.

Девы

День может вызвать у вас чувство тревоги. Не стоит беспокоиться, что бы не вызывало у вас беспокойство, это всего лишь этап жизни, и все скоро наладится. Проведите время с близкими людьми или займитесь деятельностью, которая заставляет вас чувствовать себя спокойно и расслабленно. Это поможет снять напряжение.