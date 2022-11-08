Три знака зодиака, которым надо быть терпеливыми во вторник, 8 ноября

Овны
Дорогие Овны, сегодня день, когда нужно быть осторожными и терпеливыми. Положение планет усиливает вероятность недопонимания между Вами и любимым человеком. Старайтесь следить за своими словами, чтобы они были простыми и понятными.
Львы
Сегодня ваши умственные способности подвергаются испытанию. Поэтому очень важно рассматривать каждое дело по мере его поступления, ничего не упускать из виду. Если у вас есть проект, который требует согласования с вышестоящими инстанциями, лучшее время для этого - с 14:15 до 15:50.
Девы
День может вызвать у вас чувство тревоги. Не стоит беспокоиться, что бы не вызывало у вас беспокойство, это всего лишь этап жизни, и все скоро наладится. Проведите время с близкими людьми или займитесь деятельностью, которая заставляет вас чувствовать себя спокойно и расслабленно. Это поможет снять напряжение.