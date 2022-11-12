Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Главный совет: пока лучше не совершать резких телодвижений – живем аккуратно, соблюдаем осторожность, в авантюры не ввязываемся. Важные дела стоит отложить, зато для дел рутинных неделя подходит прекрасно. Среда – день конфликтов, выходные по большей части хороши для отдыха.

Teleprogramma.pro расскажет, какие особенности поджидают на этой неделе представителей Зодиака.

Скорпион

Начало недели подходит для самых разных дел, а затем ситуация перестает быть такой благоприятной. Следует заниматься рутиной, спокойными и мелкими делами.

Любовь

Понедельник и вторник – хорошие дни, а вот со среды возникает вероятность ссор, конфликтов и даже расставаний. Примите меры, чтобы минимизировать негативные последствия.

Финансы

Неплохая неделя для денег. Главное, как и на прошлой неделе, погрузиться в повседневные дела, а с новыми задачами повременить.

Здоровье

Скорпионы бодры и полны сил. Важно при этом не переоценивать свои возможности. Говорят, здоровье не купишь, а вот сберечь его вам вполне по силам.

Овен

В начале недели Овнам предстоит хорошенько потрудиться. Все более-менее значительное стоит наметить именно на эти дни. Среда и четверг принесут самые разные неприятности, конфликты и проволочки, – не лезьте на рожон, чтобы не разгребать потом последствия. Остаток недели хорошо провести, занимаясь каким-нибудь нешумным хобби.

Телец

Тельцы довольно трепетно относятся к деньгам. Проявите внимательность в этой сфере по максимуму, поскольку велик шанс совершить весьма неприятную ошибку. Может случиться и так, что на одной чаше весов окажется здоровье, а на другой – деньги. И в этом случае выбирайте первое. А деньги вы всегда можете заработать, вы это прекрасно умеете.

Близнецы

Как и у большинства знаков, у Близнецов эта неделя подходит больше для рутины, чем для чего-то иного. Понятное дело, вас такое положение вещей не устраивает. Однако не поддавайтесь соблазнам и не принимайте радикальных решений. Уехать на край света можно, но подумайте, как потом возвращаться? А возвращаться непременно придется.