Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Главный совет: пока лучше не совершать резких телодвижений – живем аккуратно, соблюдаем осторожность, в авантюры не ввязываемся. Важные дела стоит отложить, зато для дел рутинных неделя подходит прекрасно. Среда – день конфликтов, выходные по большей части хороши для отдыха.
Teleprogramma.pro расскажет, какие особенности поджидают на этой неделе представителей Зодиака.
Скорпион
Начало недели подходит для самых разных дел, а затем ситуация перестает быть такой благоприятной. Следует заниматься рутиной, спокойными и мелкими делами.
Любовь
Понедельник и вторник – хорошие дни, а вот со среды возникает вероятность ссор, конфликтов и даже расставаний. Примите меры, чтобы минимизировать негативные последствия.
Финансы
Неплохая неделя для денег. Главное, как и на прошлой неделе, погрузиться в повседневные дела, а с новыми задачами повременить.
Здоровье
Скорпионы бодры и полны сил. Важно при этом не переоценивать свои возможности. Говорят, здоровье не купишь, а вот сберечь его вам вполне по силам.
Овен
В начале недели Овнам предстоит хорошенько потрудиться. Все более-менее значительное стоит наметить именно на эти дни. Среда и четверг принесут самые разные неприятности, конфликты и проволочки, – не лезьте на рожон, чтобы не разгребать потом последствия. Остаток недели хорошо провести, занимаясь каким-нибудь нешумным хобби.
Телец
Тельцы довольно трепетно относятся к деньгам. Проявите внимательность в этой сфере по максимуму, поскольку велик шанс совершить весьма неприятную ошибку. Может случиться и так, что на одной чаше весов окажется здоровье, а на другой – деньги. И в этом случае выбирайте первое. А деньги вы всегда можете заработать, вы это прекрасно умеете.
Близнецы
Как и у большинства знаков, у Близнецов эта неделя подходит больше для рутины, чем для чего-то иного. Понятное дело, вас такое положение вещей не устраивает. Однако не поддавайтесь соблазнам и не принимайте радикальных решений. Уехать на край света можно, но подумайте, как потом возвращаться? А возвращаться непременно придется.
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Рак
Для кого-то первая половина недели благоприятна, но только не для Раков. Эти дни принесут напряженную атмосферу, а в таких условиях делать что-то важное не стоит. Среда и четверг, хотя и остаются не самыми благоприятными, могут принести хорошие перемены. С первого взгляда они могут быть незаметны, но большое видится на расстоянии, спустя время вы поймете, что именно улучшилось.
Лев
В первые дни недели не форсируйте события. Чем больше вы суетитесь, тем меньше у вас получается. Отпустите ситуацию, и все сложится словно бы само собой. В четверг будьте осторожны с финансами, не транжирьте, не принимайте важных решений. Затем отдыхайте, планируйте, записывайте посещающие вас идеи. Среди них будут перспективные.
Дева
Неделя не подходит практически ни для чего. Но вас ведь не напугать отсутствием больших событий. Вы с удовольствием можете посвятить себя уборке, наведению порядка, систематизации чего бы то ни было. Это поможет вам подготовиться к будущим свершениям. С финансами все неплохо, но все же соблюдайте осторожность на всякий случай.
Весы
Неплохая неделя для Весов. Наконец-то приходят благоприятные перемены, которых вы так ждали. Рубить сплеча не надо, зато можно делать первые шаги навстречу этим самым переменам. Если у вас есть отношения, которые изжили себя или просто вас тяготят, в выходные вы сумеете это сделать относительно безболезненно.
Стрелец
Стрельцов эта неделя определенно порадует. Наконец-то дела сдвигаются с мертвой точки и идут ровно в том направлении, в котором вам бы и хотелось. Если вы искали работу или подработку, вам может поступить очень заманчивое предложение. Да и на постоянном месте работы ситуация улучшается. А в выходные можете с чистой совестью отдохнуть.
Козерог
Ровная и спокойная неделя ждет Козерогов. Это именно то, что вам и нужно – тихая гавань во время бури. А вокруг вас бушует стихия – окружающих настигают самые разные перемены, и плохие, и хорошие. Будьте опорой и поддержкой близким в обоих случаях. А для себя занимайтесь повседневными делами и не переживайте.
Водолей
Хорошая новость для тех Водолеев, у кого последнее время были проблемы с деньгами. Ситуация меняется в лучшую сторону. Те же, у кого все было нормально, держит финансы под контролем, и это тоже хорошо. Вы уверенно чувствуете себя в работе и/или бизнесе. В субботу и воскресенье позвольте себе немного расслабиться и как следует отдохните.
Рыбы
Вот и на улицу Рыб пришел праздник. Вам предстоит приятная и результативная неделя. Фортуна вам улыбается и в работе, и в материальной сфере, и в личных отношениях. Да, как и у большинства, период не подходит для важных дел, но вам это не должно мешать получать удовольствие от жизни и использовать благоприятные возможности.