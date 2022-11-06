Володина предупредила о страшной опасности для россиян: забудьте про костры, шашлык, фейерверки

Астролог Василиса Володина предупредила россиян в своем телеграме, что людей ждет очень непростой ноябрь. Виновата в этом череда затмений.

Напомним, 25 октября произошло солнечное, а 8 ноября ожидается лунное затмение. Они выложили некий коридор, который впустит в наши жизни много энергии. И не вся она способна пойти на пользу и во благо. Нужно очень хорошо контролировать свои эмоции и чувства.

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Кроме того, в ноябре усиливается опасность возникновения пожаров из-за этой энергии. Лучше отказаться иметь дело с открытым огнем вообще, как бы этого не хотелось.

«Затмение увеличивает пожароопасность ситуаций, как в психологическом, так и в прямом смысле слова.

Я уже неоднократно писала и повторюсь еще раз - в пределах месяца от любого затмения будьте осторожны с огнем реальным, нагревательными приборами, открытым пламенем, петардами», - предупредила Володина.