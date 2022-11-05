Какие знаки зодиака в 2023 году ждут глобальные перемены

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, жизнь которых может кардинально измениться в 2023 году. В первую очередь, по ее словам, речь идет о Весах.

«Время благоприятно для новичков и студентов, которые готовятся к поступлению на юридические факультеты, управление и бухгалтерское дело. Год хорош для бизнесменов, строительства дома или покупки», - заявила шаманка.

Козероги, по мнению Кажетты, в 2023 году заведут новых друзей и расширят круг общения. В семье будет царить мир большую часть периода.

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Есть хорошие новости и для Водолеев.