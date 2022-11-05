Знак зодиака, которому повысят зарплату в 2023 году

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила, что Овнов в 2023 году ждут приятные новости в профессиональном плане. По ее словам, в мае или июне представителям этого созвездия, возможно, существенно повысят зарплату.

«Новички смогут найти подходящую работу или открыть свой бизнес. Неженатые люди могут вступить в брак. Увеличение карьерного роста откроет возможность поездок в другие страны. Некоторые даже там останутся», - заявила Кажетта.

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При этом шаманка отметила, что до конца 2022 года Овнам придется выполнить немало тяжелой работы. Но надо держаться.