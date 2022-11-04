Весь хлам на помойку! Астролог назвала знак зодиака, которому надо «разбарахлиться» 5 и 6 ноября

Праздничные выходные 5 и 6 ноября можно провести на природе с друзьями, заняться спортом или устроить вылазку в театр и кино. Так, астролог Алена Григ назвала знак зодиака, которому не помешало бы навести порядок в гардеробе и порадовать себя покупками. О ком речь? И это Девы.

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«Девам в эти субботу и воскресенье пришло время сделать кардинальный разбор вещей в доме и решительно избавиться от всего ненужного. Начать чистку можно с осенне-зимнего гардеробва. По мере избавления от устаревшей одежды и обуви вы определитесь, какие обновки нужно купить в ближайшее время», - добавила астролог.

По материалам 7days