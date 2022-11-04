Василиса Володина дала прогноз на декабрь - опять все сложно

Девиз месяца - отказ от лишнего. Декабрь выдастся очень загруженным и деловым. Потребует от каждого ответственности, собранности и динамизма. Не планируйте много, итак дела накроют с головой потоком неразберихи.

Так, Василиса Володина призывает не взваливать на себя больше необходимого. Важно донести то, что уже есть. Тогда декабрь сложится конструктивно.

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Кроме того, стоит также понять, что мы с вами не всесильны. Многое можно просто не успеть воплотить.

«Давайте скажем себе: все взять на себя я не смогу. И отпустите чувство вины, оно неуместно», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Василисы Володиной