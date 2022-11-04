С 23 октября по 12 ноября - вскипает! Володина дала прогноз, когда все поутихнет

В коне октября Венера перешла в знак Скорпиона. И наступило время, когда одной иронией уже не отделаешься. Эмоция немного дестабилизируются, из реальных дел мало что складывается.

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А если учесть, что с 23 октября по 12 ноября в силу вступит коридор затмений, этот период спокойным назвать не получается. Василиса Володина дала понять, что это время кипящих чувств, противоречий, желание довести ситуацию до абсурда.

Особенно, если речь идет об очень эмоциональных людях. Мелкие переживания будут казаться значимыми. Лучше выбирать тактику тишины, как в эмоциях, так и в действиях.

Период с 10 ноября Василиса Володина считает относительно спокойным. Какого-то финансового прорыва, увы, не будет. Это время локальных успехов, мелких приятных достижений, что отнюдь неплохо. Появится возможность совершить небольшие шаги к цели.

«Помните, если не можешь сразу достичь желаемого, разделите путь на части. Так проще. В ноябре постарайтесь сделать то, что можно не откладывать на декабрь», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канал Василисы Володиной